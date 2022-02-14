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Otomobilin içinde kurşunlanarak katledilen iki kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Otomobilin içinde kurşunlanarak katledilen iki kadın son yolculuğuna uğurlandı

14.02.2022 15:03

Otomobilin içinde kurşunlanarak katledilen iki kadın son yolculuğuna uğurlandı Annelerinin tabutuna son kez dokundular Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kar maskeli şahısların 30 el ateş ederek otomobilin içinde katlettiği Emine Çöp ve Tuğçe Semiz son yolculuğuna uğurlandı.

Otomobilin içinde kurşunlanarak katledilen iki kadın son yolculuğuna uğurlandı

Annelerinin tabutuna son kez dokundular

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kar maskeli şahısların 30 el ateş ederek otomobilin içinde katlettiği Emine Çöp ve Tuğçe Semiz son yolculuğuna uğurlandı. Emine Çöp'ün iki çocuğunun annelerinin tabutuna son kez dokunmaları ise yürek dağladı.

Olay, dün Kocaeli Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafeden çıkarak evlerine giden Emine Çöp ve Tuğçe Semiz isimli iki kadının içerisinde olduğu otomobile, kimliği belirsiz kar maskeli 2 şahıs 30 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği iki kadın hayatını kaybederken, o sırada başka bir araçta bulunan ve kadınların arkadaşı olduğu öğrenilen Alihan K. ise ağır yaralandı.

Hayatını kaybeden kadınlar için Gebze Ulus Mahallesi Şehitler Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazenin caminin önüne getirilmesinin ardından kadınların yakınları gözyaşlarını tutamayarak sinir krizi geçirdi. Emine Çöp'ün iki çocuğunun annelerinin tabutuna son kez dokunmaları ise yürek dağladı. Helallik alınması ve namaz kılınmasının ardından iki kadının cenazesi, dualar ve gözyaşlarıyla omuzlar üzerine alınarak cenaze aracına yüklendi. Cenazeler, Gebze Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Otomobilin içinde kurşunlanarak katledilen iki kadın son yolculuğuna uğurlandı
Otomobilin içinde kurşunlanarak katledilen iki kadın son yolculuğuna uğurlandı
Otomobilin içinde kurşunlanarak katledilen iki kadın son yolculuğuna uğurlandı
Otomobilin içinde kurşunlanarak katledilen iki kadın son yolculuğuna uğurlandı
Otomobilin içinde kurşunlanarak katledilen iki kadın son yolculuğuna uğurlandı
Otomobilin içinde kurşunlanarak katledilen iki kadın son yolculuğuna uğurlandı
Otomobilin içinde kurşunlanarak katledilen iki kadın son yolculuğuna uğurlandı
Otomobilin içinde kurşunlanarak katledilen iki kadın son yolculuğuna uğurlandı
Otomobilin içinde kurşunlanarak katledilen iki kadın son yolculuğuna uğurlandı
Otomobilin içinde kurşunlanarak katledilen iki kadın son yolculuğuna uğurlandı
Otomobilin içinde kurşunlanarak katledilen iki kadın son yolculuğuna uğurlandı
Otomobilin içinde kurşunlanarak katledilen iki kadın son yolculuğuna uğurlandı
Otomobilin içinde kurşunlanarak katledilen iki kadın son yolculuğuna uğurlandı

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Kocaeli, Ankara, Gebze, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin içinde kurşunlanarak katledilen iki kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin içinde kurşunlanarak katledilen iki kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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