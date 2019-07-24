Otomobilin motosiklete çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı: 4 yaralı
1 saat önce
Otomobilin motosiklete çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı: 4 yaralıAKSARAY - Aksaray'da kırmızı ışıkta geçen motosiklete otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansırken, kazada 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:47 Kaynak: İHA
Otomobilin motosiklete çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı: 4 yaralı
AKSARAY - Aksaray
'da kırmızı ışıkta geçen motosiklete otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansırken, kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray - Konya
Karayolunun 45. kilometresi Sultanhanı
ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Sezer Y. idaresindeki 38 TV
384 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan A.K. idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Kaza sonrası otomobil yoldan çıkarak yol kenarında bulunan müstakil bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan T.Y. (25), motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan kardeşi M.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, motosikletteki 2 kardeşin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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