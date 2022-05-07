Otomobilin su kanalına çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin su kanalına çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

07.05.2022 14:10
Otomobilin su kanalına çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde otomobilin beton su kanalına çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde otomobilin beton su kanalına çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

İlçenin Şifasuyu mevkisinde Sıddık Çay yönetimindeki 52 ES 344 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton su kanalına çarptıktan sonra savruldu.

Kazada, sürücünün kardeşi Cemal Çay (57), olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Sıddık, Elmas ve Uğur Çay, Neziha Erkoç ile Ünzile Çöpoğlu ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Öte yandan, Sıddık Çay ve beraberindekilerin, bir yakınlarının Bursa'da gerçekleştirilen nişan töreninden döndükleri, kazanın ise evlerine yakın bölgede meydana geldiği öğrenildi.

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Çatalpınar, Ordu, Çay, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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