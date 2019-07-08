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Otomobilinde başından vurulmuş bulunan genç, hastanede öldü

1 saat önce

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, otomobilinin sürücü koltuğunda, silahla başından vurulmuş bulunan Ahmet Karabulut (28), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Otomobilinde başından vurulmuş bulunan genç, hastanede öldü, System.String[]
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, otomobilinin sürücü koltuğunda, silahla başından vurulmuş bulunan  Ahmet Karabulut (28), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Araçta ve olay yerinde silah bulunmazken, Karabulut'u kim ya da kimlerin vurduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Efeler'e bağlı Çeştepe Mahallesi'ndeki boş arazide, saat 11.00 sıralarında, park halindeki 35 KNP 20 plakalı otomobili görenler, içine bakınca şok yaşadı. Dünden beri haber alınamayan Ahmet Karabulut, sürücü koltuğunda, silahla başından vurulmuş bulundu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği Karabulut'u, olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulansla  Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çok kan kaybeden Karabulut, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Araçta ve olay yerinde silah bulunmazken, Ahmet Karabulut'u kim ya da kimlerin vurduğunun belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:31 Kaynak: DHA
Ahmet Karabulut, Efeler, Aydın, Güncel
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