Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
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Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı

21.05.2022 14:20
Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde otomobilinde 103 gram metamfetamin ve Hint keneviriyle yakalanan T.T. gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde otomobilinde 103 gram metamfetamin ve Hint keneviriyle yakalanan T.T. gözaltına alındı.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla T.T.'nin İstanbul'dan Dalaman'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Şüphelinin kullandığı otomobil, öğle saatlerinde Dalaman girişinde durduruldu. Araçtaki aramada 103 gram metamfetamin ile 11 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan T.T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Hisarcık, Dalaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika


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