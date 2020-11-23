Otomobiliyle uçuruma yuvarlandı, burnu bile kanamadı - Son Dakika

Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobiliyle uçuruma yuvarlanan sürücü, araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 BUS 424 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada burnu bile kanamayan sürücü cep telefonu ile yakınlarını arayarak kaza yaptığını ve yardım istediğini söyledi. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araç, bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkartıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN