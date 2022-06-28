Kaza, Sapanca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki 41 KG 442 plakalı otomobil, B.T. yönetimindeki 34 EKA 415 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, kaldırıma çarptı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü B.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobille çarpışan motosiklet savruldu: 1 yaralı - Son Dakika

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