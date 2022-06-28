Otomobille çarpışan motosiklet savruldu: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobille çarpışan motosiklet savruldu: 1 yaralı

28.06.2022 22:43

Otomobille çarpışan motosiklet savruldu: 1 yaralı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Otomobille çarpışan motosiklet savruldu: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sapanca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki 41 KG 442 plakalı otomobil, B.T. yönetimindeki 34 EKA 415 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, kaldırıma çarptı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü B.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören Sadettin Kumaş, "Otomobil sağdan geldi motosiklete çarptı. Motosikletin üstündeki genç savrulup, kaldırıma çarpıp fırladı. Bizde hemen yanına koştuk. Ambulans çağırdık, hastaneye götürdüler" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
500
Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi Kocaeli'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı yapıldı Kocaeli'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Kaynak: İHA

Motosiklet, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobille çarpışan motosiklet savruldu: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:29 Arda Turan'dan peş peşe itiraflar: Beşiktaş'tan teklif aldım
22:13 3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
22:08 Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki dörtlü görüşmenin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den ilk açıklama geldi
21:51 Madrid'deki 4'lü zirve sonrası liderler ortak bildiri imzaladı! İşte kararlar
21:46 Canlı yayında "İktidara yakın mısın?" sorusuna Arda Turan'dan cevap: Asla değilim
21:39 AK Partili belediye başkanı evlilik dışı ilişkisini kabul etti: Ben de yarın istifamı vereceğim
17:46 Bolu'nun Ayman Yaylası'nda kurulmak istenen taş ocağına karşı çıkan köylüler açtığı davayı kazandı
17:46 Ali Babacan vatandaşın sorununu dinledi: Çocuğumu doktora götüremiyorum
20:41 Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle 70 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
20:37 Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'tan sonra başkan olarak görmek istiyordu! Türkiye'nin en zengin isminden taraftara kötü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 23:06:28. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobille çarpışan motosiklet savruldu: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement