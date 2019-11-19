Son Dakika Haberleri: Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Akçaalan Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle İsmail Ogan Stadyumu yolundan, Kürüş Mahallesi'ne doğru ilerleyen Mustafa Dalıç (50), Nail U. idaresindeki otomobille çarpıştı. Haber verilmesiyle kaza yerine gelen sağlık ekipleri Dalıç'ı Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Evli ve 2 çocuk babası burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü Nail U. ise gözaltına alındı. - ANTALYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'daki hortumda kaybolan Kader Buse'nin babasından duygusal paylaşım
Antalya'daki siyanür intiharında babanın mektubunda adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 3 kişi yaralandı Otomobili benzin dökerek kundakladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 15:40:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]