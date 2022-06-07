Kaza, Yunak merkez Fatih Mahallesi sanayii yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahri A. idaresindeki 26 AD 563 plakalı otomobil, Osman Akkuş'un kullandığı üç tekerlekli elektrik bisikletle çarpıştı. Kazada devrilen elektrikli bisiklet sürücüsü Osman Akkuş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Osman Akkuş ambulansla kaldırıldığı Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya, Yunak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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