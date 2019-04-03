Otomobiller Kavşakta Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı (2)
1 saat önce
EŞİ DE KURTARILAMADIBurdur'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Mehmet Şahin'in ağır yaralı halde Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan eşi Emine Şahin de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
EŞİ DE KURTARILAMADI Burdur
'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Mehmet Şahin
'in ağır yaralı halde Bucak Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan eşi Emine Şahin de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer otomobilin sürücüsü Mevlüt Balcı
'nın tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Halim AKCA/BUCAK (Burdur),
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:52 Kaynak: DHA
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