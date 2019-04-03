Son Dakika Haberleri: Otomobiller Kavşakta Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı (2)

Otomobiller Kavşakta Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı (2)

1 saat önce

EŞİ DE KURTARILAMADIBurdur'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Mehmet Şahin'in ağır yaralı halde Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan eşi Emine Şahin de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobiller Kavşakta Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı (2), System.String[]
EŞİ DE KURTARILAMADI

Burdur'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Mehmet Şahin'in ağır yaralı halde Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan eşi Emine Şahin de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer otomobilin sürücüsü Mevlüt Balcı'nın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Halim AKCA/BUCAK (Burdur),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:52 Kaynak: DHA

Burdur, Mehmet Şahin, Bucak Devlet Hastanesi, Güncel
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