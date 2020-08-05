Otomotiv pazarı ocak-temmuz döneminde yüzde 60,3 büyüdü - Son Dakika

Otomotiv pazarı ocak-temmuz döneminde yüzde 60,3 büyüdü

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3, bu yılın temmuz ayı ile geçen yılın temmuz ayı kıyaslandığında ise 387,5 büyüdü.

Otomotiv pazarı ocak-temmuz döneminde yüzde 60,3 büyüdü, System.String[]

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3, bu yılın temmuz ayı ile geçen yılın temmuz ayı kıyaslandığında ise 387,5 büyüdü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 artarak 341 bin 469 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışlarına bakıldığında, bu yılın 7 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,9 yükselerek 273 bin 22 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 65,8 artarak 68 bin 447 adede ulaştı.

Temmuzda hafif ticari araç pazarındaki büyüme yüzde 610'u aştı

Yalnızca temmuz değerlendirildiğinde, 2020 yılı temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı temmuz ayına göre yüzde 387,5 artarak 87 bin 401 adet olarak belirlendi.

Otomobil satışları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 350,9 artışla 69 bin 427 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 610,7 artarak 17 bin 974 adet olarak kayıtlara geçti.

Pazar, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 42,5 arttı

Öte yandan, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 42,5 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 18,1 arttı.

Benzinli otomobil satışları ilk sıradaki yerini korudu

Otomobil pazarı temmuz sonunda motor hacmine göre, 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 60,6 artarak yüzde 94,8 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 20 artarak yüzde 2 pay aldı. 2000cc üstü otomobil satışlarının payı ise yüzde 5 azalarak yüzde 0,2 olarak belirlendi.

2020 yılı temmuz ayı sonunda otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları 137 bin 446 adetle yüzde 50,3 pay alırken, dizel otomobil satışları 114 bin 936 adetle yüzde 42,1 pay aldı.

Otogazlı otomobil satışlarının payı 12 bin 320 adetle yüzde 4,5 olurken, 191 adet elektrikli ve 8 bin 129 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Sedan yine zirvede

Temmuz sonunda otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 86,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 169 bin 464 adetle yüzde 62,1 pay, B segmenti otomobiller de 64 bin 533 adetle yüzde 23,6 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,4 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 28,3 payla SUV ve yüzde 24,3 payla da hatchback takip etti.

Ticaride ilk tercih van

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 76 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 11,1 payla ikinci sırada yer aldı.

Bunları, yüzde 7 ile pick-up ve yüzde 5,9 ile de minibüs takip etti.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 01:01

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Otomotiv pazarı ocak-temmuz döneminde yüzde 60,3 büyüdü - Son Dakika Ekonomi
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