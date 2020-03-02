OTSO Başkanı Şahin: "Bu saldırı asla kabul edilemez" - Son Dakika
Son Dakika Güncel OTSO Başkanı Şahin: 'Bu saldırı asla kabul edilemez' - Son Dakika

OTSO Başkanı Şahin: "Bu saldırı asla kabul edilemez"

7 saat önce

Suriye İdlib'de yapılan saldırı sonucu şehit olan askerler için Ordu Ticaret ve Sanayi Odasında (OTSO) ortak basın açıklaması düzenlendi.

OTSO Başkanı Şahin:

Suriye İdlib'de yapılan saldırı sonucu şehit olan askerler için Ordu Ticaret ve Sanayi Odasında (OTSO) ortak basın açıklaması düzenlendi.


Ordu Ticaret ve Sanayi Odasında, İdlib'de gerçekleşen hain saldırı sonrası Ordu'da bulunan meslek örgütleri, sendika konfederasyonları, sivil toplum örgütleri ile oda ve borsa temsilcilerinin katılımlarıyla, yapılan saldırıya tepki göstermek adına basın açıklaması düzenlendi.


Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, 81 ilde eş zamanlı olarak 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte açıklamanın düzenlendiğini hatırlattı. İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ortak tepkilerini gösterdiklerini ifade eden Başkan Şahin, şehitlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz, karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor" dedi.


"Bu saldırı asla kabul edilemez"


Suriye'nin her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklendiğini aktaran Başkan Şahin, "İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez" şeklinde konuştu.


Şahin ayrıca, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ağır darbeler vurulduğunu ifade ederek, terör örgütlerinin 'Bahar Kalkanı Harekatı'yla bedel ödemeye devam ettiklerini aktardı. - ORDU

İdlib, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:29 Kaynak: İHA
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