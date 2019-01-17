Ötv ve Kdv İndirimlerini Devam Ettiriyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gerek istihdama katkı sağlamak gerek piyasaları canlandırmak gerekse enflasyonla mücadeleyi güçlendirmek için başlattığımız ÖTV ve KDV indirimlerini devam ettiriyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gerek istihdama katkı sağlamak gerek piyasaları canlandırmak gerekse enflasyonla mücadeleyi güçlendirmek için başlattığımız ÖTV ve KDV indirimlerini devam ettiriyoruz." dedi.



Temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Berat Albayrak, iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Adım Adım Ekonomi Antalya" toplantısına katıldı.



Bakan Albayrak, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek hastanede tedavi gören ATSO Başkanı Davut Çetin'e acil şifalar diledi.



Turizmin başkenti Antalya'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Albayrak, iktidarları iş başına geldiği günden bu yana temel amaçlarının hiçbir zaman değişmediğini söyledi.



"Ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye idealine kavuşturmak, milletimizin refahını en ileri seviyeye çıkarmayı, motivasyon olarak belirledik. Bu amaca ulaşmak için çok çalıştık ve kapsayıcı politikalar izledik. Bunun neticesinde Türkiye ekonomisini 16 yılda 4 katı büyüttük." diyen Albayrak, ulaştırma, enerji, sağlık, sanayi altyapısını neredeyse tamamen yenilediklerini belirtti.



Tüm bu alanlarda dünyaya örnek olacak birçok proje ortaya koyarak önemli noktaya geldiklerini aktaran Albayrak, büyük altyapı dönüşümü sonrası ekonomide büyük değişimi, tarihi bir dönüşümün başlangıcını yeniden başlattıklarını söyledi.



Bakan Albayrak, şunları kaydetti:



"Bu yıl çok daha güçlü bir refleksle 2019'da ortaya koyduğumuz enflasyon hedefinin de daha da altına bir performasın, inşallah 2019'u çok ama çok güçlü adımları atarak daha iyi noktada tamamlayacağız. Üzerimize düşen adımları çekinmeden atmaya devam edeceğiz. Sıkı para politikamızı korumayı devam edeceğiz. Mali alanda enflasyonla mücadele için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Gerek istihdama katkı sağlamak gerek piyasaları canlandırmak gerekse enflasyonla mücadeleyi güçlendirmek için başlattığımız ÖTV ve KDV indirimlerini devam ettiriyoruz. Her daim piyasayı yakın bir şekilde takip ederek gerekli adımları atmaya devam edeceğiz."



(Sürecek)

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