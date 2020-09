Outdoor sporlarının vazgeçilmez ürünleri Boyner'de

Boyner, outdoor tutkunlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayan zengin bir marka karması ve ürün koleksiyonu sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, outdoor denince ilk akla gelen ve en çok tercih edilen dünyaca ünlü markaların birçok ürünü Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr'de outdoor tutkunlarıyla buluşuyor.

Açık hava etkinlikleri, su sporları veya şehirde yapılacak spor aktiviteleri için ayakkabıdan sandalete, çantadan tişörte fonksiyonel özelliklere sahip birçok outdoor ürünü Boyner'in koleksiyonunda yer alıyor.

Columbia'nın yenilikçi özelliklere sahip ayakkabıları, değişen hava ve zemin koşullarında her zaman aktif ve konforlu olmak isteyen outdoor tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

Bir diğer popüler outdoor markası The North Face'in yürüyüş ve koşu ayakkabıları, koku önleyen nefes alabilme özellikleri ile dikkat çekiyor. The North Face'ın spor ayakkabıları, yüksek seviyede zemin tutuş sağlayan dış tabanları sayesinde kaygan zeminli platformlarda da adımlarınızı sağlam bir şekilde atma imkanı sağlıyor.

Tamamıyla hiking ve trekking için üretilen Salomon ayakkabılar ise özellikle uzun süreli doğa yürüyüşlerinde maksimum konfor, denge ve tutuş beklentisinde olan outdoor tutkunlarının en büyük ihtiyacını karşılıyor.

Ekstra hafif yapısı, kaymaz tabanları ile Jack Wolfskin sandaletler açık hava etkinlikleri, su sporları veya uzun yürüyüşler için ihtiyaç duyulan arazi tutuşunu ve desteği sağlıyor.

Küçük ama fonksiyonel sırt çantaları da Boyner'de

Yürüyüş yaparken yüzünde rüzgarı hissetmeyi sevenler için tasarlanan Jack Wolfskin Velocity 12 sırt çantası, ihtiyaç duyulan önemli şeyleri sırtta kolayca taşıma imkanı sağlıyor. Bu küçük günlük sırt çantası, vücuda çok yakın ve esnek olduğu için yürüyüş sırasında neredeyse hiç hissedilmiyor.

Merkezi hava kanalı, nefes alabilen örgü kaplama kumaşı ve hava geçiren sırt dolgusu, çanta ile birlikte hareket ederken sırtı serin tutuyor.

Boyner'in outdoor koleksiyonunda, hareket özgürlüğüne düşkün doğa ve şehir kaşiflerinin yaz günlerinde en çok kullandığı, birbirinden şık ve fonksiyonel özelliklere sahip tişörtler de yer alıyor.

Dünyaca ünlü outdoor markalarından The North Face, Jack Wolfskin ve Columbia'nın aktif nem yönetimi ve anti bakteriyel özelliklerine sahip, şık ve hafif tişörtleri ile açık havada yapılan tüm aktiviteler keyifli hale geliyor.

Güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma kalkanı oluşturan tişörtler koşu, yürüyüş veya günlük bisiklet turlarında outdoor tutkunlarının kurtarıcısı oluyor.