Övünç madalyası töreninde konuşan Vali Tutulmaz: "Artık kan değil, ter dökmeliyiz"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Cumhurbaşkanlığınca tevcih edilmesi uygun görülen övünç madalyası takdim töreni şehit yakını ve gazilere takdim edildi. Törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, Türkiye'nin coğrafyasına dikkat çekerek "Artık kan değil ter dökmeliyiz" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törene; Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Başsavcı Hakan Yağız, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, daire amirleri ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende açılış konuşmasını Aile, Sosyal Politilar İl Müdürü Kemal Gümrükçü Zonguldak'ta 165 şehit ve 455 gazinin bulunduğunu ifade ederek "Şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız" dedi.

Ardından şehit ve gazilerin özgeçmişleri okunarak fotoğraflarıyla sunum yapıldı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da törende yaptığı konuşmada bu toprakların kolay vatan olmadığını ifade etti. Tutulmaz, "Bu topraklar kalmak belirli bir bedel gerektiriyor ve bu bedeli ödeyen değerli gazilerimiz şehitlerimiz ve bu milletin evlatları taktire anılmaya teşekküre layıktır. Biz onlara ne kadar teşekkür etsek azdır, anlamındır. Öyle bir çoğrafdayız ki ben kendimi 50 yaşın üzerinde 45 yılını iyi hatırlıyorsam düzgün şöyle huzurlu bir ortamı görmekte zorlandık. Çünkü bu coğrafya üzerinde yıllardan bu tarafa belirli odakların belirli güçlerin gözü var. Bu toprakta yaşamayı insanlara bu toprakta yaşamanın zor olduğunu her dönem hatırlatıyorlar. Zaman zaman gençlik çatışması, zaman zaman Türk mücadelesi gibi bireye sokuyorlar. Zaman zaman değişik terör örgütlerini devreye sokuyorlar. Ama bazende bu günlerde olduğu gibi hepsi birden dış devletlerin bu ülkeye karşı Türk Milletine ve Türk devletine karşı bir ortak paydada buluştuklarını görüyoruz. O zaman bize düşen ne bu topraklarda yaşamanın bedeli var. Bu bedeli biz zaman zaman kanla ödüyoruz. Ama artık bu bedeli kanla ödemek yerine terle ödeyelim. Daha çok çalışalım. Daha çok güçlü bir Türkiye oluşturalım. Üreten bir Türkiye oluşturalım. Üreten Türkiye teknolojide yüksek üst düzen yöneten bir Türkiye olsun. Bunun karşılığında da güçlü bir Türkiye olalım. Biz ne kadar güçlü olursak bu topraklarda yaşama şansımız ve bu topraklarda huzurlu bir şekilde yaşamamız o kadar kolay olur."

Törende Şehit Jandarma Uzman Çavuş Recep Turan, malul gazi jandarma uzman çavuş Feyyaz Oruç, malul gazi jandarma uzman çavuş Erdem Yurt, malul gazi jandarma erler Şenol Çatma ve Hamza Mutlu'ya devlet övünç madalyaları ve beratları Vali Mustafa Tutulmaz tarafından takdim edildi.