Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Suçlamalar vahim - Son Dakika
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Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Suçlamalar vahim

Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Suçlamalar vahim
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Sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı. Arslan hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlamalarıyla işlem başlatılırken, evinde yapılan aramalarda dijital materyallerine el konuldu.

Sosyal medya platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen gazeteci Oya Lale Arslan, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. 

AĞIR SUÇLAMALAR VAR

Arslan hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlamalarından işlem başlatılırken, evinde yapılan aramalarda dijital materyallerine el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, Oya Lale Arslan'ı gözaltına aldı. Arslan'ın ikamet adresinde yapılan aramalarda ise soruşturma kapsamında incelenmek üzere çok sayıda dijital materyale el konulduğu öğrenildi.

Arslan'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

OYA LALE ÖZAN ARSLAN KİMDİR?

Oya Lale Özan Arslan, uzun yıllar boyunca çeşitli televizyon ve radyo kanallarında haber spikerliği, program yapımcılığı ve sunuculuk yaptı.

Ankara'da doğan Lale Özan Arslan, kariyerine 1992 yılında Anadolu Ajansı'nın radyo servisi olan Radyo Anadolu'da Metin Uca ile birlikte kültür-sanat programı sunarak başladı. Ardından aynı kurumda haber spikerliğine adım attı.

1997'de CTV'ye geçerek ana haber bültenlerini sundu. 2004-2009 yılları arasında ise TRT Ankara Radyosu bünyesinde yapımcı ve sunucu olarak görev aldı.

Ağustos 2009'da Halk TV'de çalışmaya başladı. Özellikle 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri sürecinde yaptığı kesintisiz canlı yayın performansıyla geniş kitleler tarafından tanındı ve takdir topladı. 2019 yılında buradaki görevinden ayrıldı.

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Son Dakika Gözaltı Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Suçlamalar vahim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    yalan haber ve iftira cezaları ağır olmalı.çamur at izi kalsın olmamalı. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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