Öykü Arin İçin Sahaya Çıkacaklar

FRANKFURT A Ligi takımlarından Türkgücü'nün yarın kendi sahasında 1. Rödelheimmer FC 02 takımıyla yapacağı lig maçı, aynı zamanda kampanya kapsamında 'dostluk maçı' olarak gerçekleştirilecek. Maç öncesinde iki takım oyuncuları, maç sırasında ve sonrasında da isteyen herkes doku tiplemesi için tükürük örnekleri verip, bağışçı listelerine kayıtlarını yaptırabilecek. Frankfurt
Türkgücü yöneticilerinden Adnan Erden, takım oyuncuları ve taraftarlara yönelik yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bunun için sadece ağız içinden biraz tükürük örneği alınıyor. Lütfen herkes ailesiyle birlikte, kalabalık olarak gelsin. Sosyal medyada da bu aksiyonunun tanıtımını yapın. Öykü Arin ve onunla aynı durumda olan diğer çocukların, tüm insanların aileleri için bir umut ışığı olalım. Maçı izlemeye çok sayıda kişinin gelmesini umuyoruz. Bu, çocuklar ve ailelerinin umudunu artıracaktır." Frankfurt Türkgücü – 1. Rödelheimer FC 02'nin maçı kapsamındaki etkinlik, yarın 13.30 - 16.30 saatleri arasında Sonderhausenstr. 7-9 adresindeki Gallus Spor Tesislerinde (RP F-Gallus) gerçekleştirilecek.
Aynı kampanya önümüzdeki günlerde aşağıdaki etkinliklerle devam edecek:
20 Şubat Çarşamba/ Frankfurt (Saalbau Volkshaus Sosenheim)
22 Şubat Cuma/ Frankfurt (Türk Halkevi - Bockenheim)
23 Şubat Cumartesi/ Offenbach
(Türkiye
Dostluk Derneği)
24 Şubat Pazar/ Darmstadt (Alevi Cemaati ve Cemevi)
24 Şubat Pazar/ Hanau
– Bruchköbel (Lichtenberg Oberstufen-Gymnasium)
24 Şubata Pazar/ Wetzlar
(Alevi Birliği)
3 Mart Pazar/ Giessen'de (Alevi Kültür Merkezi
)
10 Mart Pazar/ Offenbach – Mühlheim (Shopping Fest Hessen
)