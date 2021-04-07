Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor - Son Dakika

Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor

07.04.2021 07:55
Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor, System.String[]

Öykü Çelik ile İsmail Berhan, evleniyor. Oyuncu, iş insanı sevgilisinden aldığı evlilik teklifine, "Evet" dediğini açıkladı. İşte detaylar...

'Survivor' yarışmasından elenen Öykü Çelik, hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Oyuncu, yarışma programı için Dominik Cumhuriyeti'ne gitmeden önce aşk yaşamaya başladığı İsmail Berhan'dan evlilik teklifi aldı.

Instagram'dan parmağındaki alyansı paylaşan Çelik, "Evet" yazarak, teklif aldığını duyurdu. Oyuncuya, kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı yağdı. Çiftin, önümüzde aylarda nikah masasına oturmayı planladığı öğrenildi.

Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor - Son Dakika Magazin


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