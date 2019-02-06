Öykü İle Şiiri Buluşturan Kitap "Panayırda" Notabene Yayınları'ndan Çıktı

Afrika'nın Tanrı Dağı'na tapan kabilesinden Viktorya Dönemi'nde İngiltere'de yaşayan bir uşağa, Balkan şarkıları yükselen köhne bir tavernadan Anadolu'nun çay kokulu evlerine, Kuzey Avrupa'nın sık ormanlarından Halep'in bakır cezvelerinde Türk kahvesi fokurdayan meydanına; bu kitapta birbirine uymaz görünen tüm parçalar birleşiyor.

Aysu Arslantürk, Panayırda isimli kitabını günümüzün sıkıntılı edebiyatından biraz olsun uzaklaşıp kadim sorgulamalar içeren Doğu kültürünün çok bilimli ve çok kültürlü yapısına yaslıyor. Biçimsel olarak yedi basamaklı düz bir çizgide ilerleyen kitap, alt metinleri bağlamında zengin ve kat kat açılabilen bir öykü kitabı. Okuyucuya serbestlik bırakan eserlerdeki örtülü göndermeler kitabı bir panayıra çeviriyor.

Tüccarların selamlaştığı "mülahham at sineği"nin Sokrates olduğunu, "Siyah ipliği olmayan kilimi dokuyan kimin annesi?" dizesini okurken Anadolu'da siyah ipliğin hüznü temsil ettiğini, Anma'yı okurken Kraliçe Viktorya dönemine hakim olmanın öyküyü ters yüz edebileceğini, "Berimsel yıkılacaklar" dizesindeki 'berim' sözcüğünün ODTÜ'lü bir hocanın bilişim alanında 'computing'e alternatif olarak Türkçe'ye kazandırmaya çalıştığı bir sözcük olduğunu, Tanrı Dağı'nda tanrıların mabedi ile karşılaşmak için bu yüksek dağa tırmanan bir Afrikalının yaşadıklarının aslında dağcıların yüksek irtifada yaşadıklarına ne kadar paralel olduğunu fark etmek, yeni nesil edebiyatçılara bakış açısını değiştiriyor.

NotaBene Yayınları tarafından basılan 136 sayfalık "Panayırda" kitabı 16 TL fiyat etiketiyle kitabevlerinde ve online kitap mağazalarında okuyucularını bekliyor.