Öyküler seçildi - Son Dakika

Öyküler seçildi

Ödüller, sahiplerine törenle verildi.

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Ödüller, sahiplerine törenle verildi. Usta tiyatrocu ve yazar Ayşe Erbulak tarafından kurulan Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi'nin düzenlediği yarışmanın jüri koltuğunda Nermin Mollaoğlu, Ömür Kurt, Göktuğ Canbaba, Özden İnal, Aslı Perker, Sevinç Erbulak, Özden Özgürdal ve Hakan Akdoğan oturdu. "Genç" ve "Yetişkin" olmak üzere iki farklı kategoride yarışan öykülerin kazananlarına Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi'nden burs ve kitap setleri hediye edildi. Dereceye girenlere ayrıca yıllar önce vefat eden Altan Erbulak'ın unutulmaz imzasından Matrak Sanat tarafından dizayn edilmiş plaketler takdim edildi.

Öyküler seçildi

Özden Özgürdal, Sevinç Erbulak, Aslı Perker, Ömür Kurt, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:47

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Öyküler seçildi - Son Dakika Magazin

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