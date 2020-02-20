Oyuncu Ahmet Kural trafik kazası geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oyuncu Ahmet Kural trafik kazası geçirdi - Son Dakika

Oyuncu Ahmet Kural trafik kazası geçirdi

7 saat önce

ÜSKÜDAR Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Oyuncu Ahmet Kural trafik kazası geçirdi, System.String[]
ÜSKÜDAR Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural'a ait olduğu öğrenildi. Kazada bir kişi yaralanırken Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu iddia edildi. Yaralı ise Üsküdar'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kazanın ardından Ahmet Kural Çengelköy Polis Merkezine getirildi.  Burada alınan ifadesinin ardından Kural'ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu ve trafik cezası kesildi.


- İstanbul
Ahmet Kural, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:10 Kaynak: DHA
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