Oyuncu Ahmet Kural trafik kazası geçirdi - Son Dakika

Oyuncu Ahmet Kural trafik kazası geçirdi
7 saat önce
ÜSKÜDAR Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:10 Kaynak: DHA
ÜSKÜDAR Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural
'a ait olduğu öğrenildi. Kazada bir kişi yaralanırken Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu iddia edildi. Yaralı ise Üsküdar
'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Kazanın ardından Ahmet Kural Çengelköy Polis Merkezine getirildi. Burada alınan ifadesinin ardından Kural'ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu ve trafik cezası kesildi.
- İstanbul
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