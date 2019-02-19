Son Dakika Haberleri: Oyuncu Berna Laçin'in İdam Tweetine Beraat

Oyuncu Berna Laçin'in İdam Tweetine Beraat

1 saat önce

Oyuncu Berna Laçin'in idam tweetine beraatİSTANBUL - Oyuncu Berna Laçin, idam ve tecavüz konusuna ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımından dolayı "halkın dini değerlerini alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Oyuncu Berna Laçin'in İdam Tweetine Beraat, System.String[]
Oyuncu Berna Laçin'in idam tweetine beraat

İSTANBUL - Oyuncu Berna Laçin, idam ve tecavüz konusuna ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımından dolayı "halkın dini değerlerini alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti.
Oyuncu Berna Laçin'in idam ve tecavüz konusuna ilişkin twitter hesabından yaptığı bir paylaşımından dolayı "halkın dini değerlerini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Duruşmada söz alan Laçin'in avukatı, "Biz duruşma öncesinde yazılı savunmamızı sunduk" diyerek beraatini istedi.
Suç unsurları oluşmamıştır
Davayı karara bağlayan mahkeme, Berna Laçin hakkında "halkın dini değerlerini alenen aşağılama" suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.
İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Berna Laçin'in twitter hesabından, "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez!" şeklinde yazı yayınladığı anlatılmıştı.
Söz konusu paylaşımda örnek gösterilen Medine'de İslam Peygamberinin kabrinin bulunduğu, hac ibadeti kapsamında ziyaret edilen ve Müslümanlarca kutsal kabul edilen bir şehir olduğu belirtilmişti.
Berna Laçin'in kamuoyuna yansıyan idam tartışmalarına hiçbir katkısı olmayan, nesnel bir veriye dayanmayan paylaşım yaptığı kaydedilirken, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:01 Kaynak: İHA

Berna Laçin, Laçin, 3. Sayfa
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