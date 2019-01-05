Oyuncu Deniz Çakır Hakkında Soruşturma Başlatıldı
44 dakika önce
Oyuncu Deniz Çakır hakkında bir alışveriş merkezinde yer alan mekanda, bir grup kadına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Oyuncu Deniz Çakır
hakkında bir alışveriş merkezinde yer alan mekanda, bir grup kadına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul
'daki bir alışveriş merkezinde bulunan mekanda oturan, bir kısmı başörtülü 7 kadın, oyuncu Deniz Çakır'ın kendilerine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
, suç duyurusu üzerine, oyuncu Deniz Çakır hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:13 Kaynak: AA
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