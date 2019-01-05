Son Dakika Haberleri: Oyuncu Deniz Çakır Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Oyuncu Deniz Çakır Hakkında Soruşturma Başlatıldı

44 dakika önce

Oyuncu Deniz Çakır hakkında bir alışveriş merkezinde yer alan mekanda, bir grup kadına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Oyuncu Deniz Çakır Hakkında Soruşturma Başlatıldı, System.String[]
Oyuncu Deniz Çakır hakkında bir alışveriş merkezinde yer alan mekanda, bir grup kadına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde bulunan mekanda oturan, bir kısmı başörtülü 7 kadın, oyuncu Deniz Çakır'ın kendilerine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine, oyuncu Deniz Çakır hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:13 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deniz Çakır'ın Hakaret Ettiği İddia Edilen Başörtülü Genç Kızlar İlk Kez Konuştu: Mesele Sadece Başörtümüzdü Antalya'da Kırgız Kadın, Vatandaşı 2 Kadın Tarafından Dövülüp Fuhuşa Zorlandı

Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır Hakkında Soruşturma Başlatıldı Avrupa'yı Sarsan Sarı Yelekliler İngiliz Parlamentosunu Hedef Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 17:57:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oyuncu Deniz Çakır Hakkında Soruşturma Başlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]