Oyuncu Erdem Baş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Dizi, film ve tiyatro oyuncusu Erdem Baş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

"Çocuklar Duymasın", "En Son Babalar Duyar", "Organize İşler" ve "Sümela'nın Şifresi: Temel" gibi yapımlarda rol alan Baş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Ayhan Mehmet'in "Sığınmacıların Midilli yolculuğu" fotoğrafını seçen Baş, yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi 'Fındık'", sporda ise Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Haber kategorisinde tercih ettiği fotoğrafa ilişkin değerlendirmede bulunan Baş, "Dünyanın her tarafında sığınmacıların gittikleri ülkelerde yaşadıkları sıkıntılar ve çektikleri çileler var. Birçoğu da bunu bilerek yola çıkıyor. Bu fotoğraf çok etkileyici, özellikle çocuğun korkusu..." ifadelerini kullandı.

Baş, hayvanlara yönelik sevginin bir yansıması olarak "Sınıfın yeni öğrencisi 'Fındık'" çok anlamlı olduğunu belirterek, "Ufacık çocukların Fındık'ı sahiplenip sınıflarına getirmeleri, ona üniforma giydirmeleri çok güzel bir görüntü. Onların bu yaşta hayvanlara karşı sevgisini biz büyükler bazen gösteremiyoruz. Hepimize ders olsun." değerlendirmesini yaptı.

Spor kategorisinde seçtiği "Evde antrenman" başlıklı fotoğrafın bütün yılın özeti olabileceğini vurgulayan Baş, aktif spor yapanların pandemi sürecinde formda kalmak adına mücadeleler verdiğini sözlerine ekledi.