Oyuncu Ezgi Mola'ya 'hakaret' suçundan adli para cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu Ezgi Mola'ya 'hakaret' suçundan adli para cezası

24.05.2022 16:33
Oyuncu Ezgi Mola'ya 'hakaret' suçundan adli para cezası

OYUNCU Ezgi Mola, Batman'da intihar eden İpek Er'in, bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdüğü uzman çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada 6 bin 960 lira adli para cezasına çarptırıldı.

OYUNCU Ezgi Mola, Batman'da intihar eden İpek Er'in, bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdüğü uzman çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada 6 bin 960 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı. Orhan hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, olayın ardından sosyal medyadan tepki yağdı. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından tepki paylaşımında bulundu.

UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİMusa Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.  Mola, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'basit yargılama' usulü kapsamında 65 gün karşılığı 5 bin 200 TL adli para cezasını kabul etmeyince yargılama başladı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Ezgi Mola ve taraf avukatları katıldı. Mola'nın avukatlarının kovuşturmanın genişletilmesi yönündeki talebi reddedildi.Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak, Ezgi Mola'nın 'hakaret' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı söz verilen Mola, "Katılanı tanıman. Bu söylemin sadece tecavüzcü ve buna potansiyeli olan kişilerdir. Basında çıkan haberi kim okusa aksi halde bir fikre sahip olmayacağı için ben de benden önce söyleyen yüz binlerce kişiyle aynı fikirdeyim. Burada bir yanılmaca varsa bu da basının yönlendirmesidir. Çıkan haberlere bakıldığında herkes aynı şeyi düşünecektir. Beratimi talep ediyorum" dedi. Ezgi Mola'nın avukatları da beraat talep ederken, Musa Orhan'ın avukatı, sanığın indirim hükümleri uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti.  MAHKEME KARARINI VERDİTaraf avukatlarının beyanlarının ardından son sözü sorulan Mola, "Davanın açılma aşamasında uzlaşmacı tarafından arandım; davacının 50 bin lira karşılığında davasından vazgeçeceği söylendi. Ben bunu kabul etmedim. Paylaşımım öncesi adli tıp raporuna göre tecavüzün gerçekleştiği yönünde haberler yapıldı. Tecavüzcülerin salınmaması için bu paylaşımı yaptım. Herkes ayaklanmış durumdaydı. Paylaşımının sert olduğunu düşünmüyorum. Sinir bozukluğu ile yapılan bir paylaşımdı. Düşüncelerimi belirttim. Ortada ölmüş bir insan vardı. Biz birbirimize destek olmalıyız. Kim olsa aynı şekilde davranırdım. Ortada mağduriyet bulunmaktadır. Ben de sanatçı olarak sesimi duyurdum" dedi.

Mahkeme heyeti, Ezgi Mola'ya hakaret suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün adli para cezası karşılığı 6 bin 960 lira para cezası verdi. Paranın 4 eşit taksitte ödenmesine hükmedilerek, kararın istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.


Oyuncu Ezgi Mola'ya 'hakaret' suçundan adli para cezası
Oyuncu Ezgi Mola'ya 'hakaret' suçundan adli para cezası
YORUMLAR
500
Oyuncu Ezgi Mola, hakaret davasında 6 bin 960 lira adli para cezası aldı Oyuncu Ezgi Mola, hakaret davasında 6 bin 960 lira adli para cezası aldı Ezgi Mola, hakaret suçundan yargılandığı davada 6 bin 960 TL para cezasına çarptırıldı Ezgi Mola, hakaret suçundan yargılandığı davada 6 bin 960 TL para cezasına çarptırıldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oyuncu Ezgi Mola'ya 'hakaret' suçundan adli para cezası - Son Dakika


Son Dakika
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:24 Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın kondomdaki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı
15:22 Uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret iddiasıyla yargılanan Ezgi Mola'ya para cezası! Mola'dan ilk yorum: Şaşırmadım!
15:11 Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a sosyal medyadan yüklendi: Benim anneme kasten küfrettiriyorsun! Her şeyi planlı yaptın
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Saat 22.00'de belgelerle ispatlayacağım
14:58 Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 16:37:05. #1.12#
SON DAKİKA: Oyuncu Ezgi Mola'ya 'hakaret' suçundan adli para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement