Oyuncu Fatma Girik Bodrum'da Oyunu Kullandı
45 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde oyuncu Fatma Girik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde oyuncu Fatma Girik
, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Fatma Girik, yakınları ve yardımcılarıyla oy vereceği Torba Mahallesi'ndeki alana geldi. Burada 1313 numaralı sandıkta oy kullanan Girik, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyunu vermek için İstanbul
'dan geldiğini belirterek "Oyuma sahip çıktım." dedi.
Hayranlarıyla fotoğraf çektiren Girik, 2015 yılında Bodrum'da hayatını kaybeden yönetmen Memduh Ün
'ün mezarını ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:15 Kaynak: AA
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