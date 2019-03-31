Son Dakika Haberleri: Oyuncu Fatma Girik Bodrum'da Oyunu Kullandı

Oyuncu Fatma Girik Bodrum'da Oyunu Kullandı

45 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde oyuncu Fatma Girik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Oyuncu Fatma Girik Bodrum'da Oyunu Kullandı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde oyuncu Fatma Girik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Fatma Girik, yakınları ve yardımcılarıyla oy vereceği Torba Mahallesi'ndeki alana geldi. Burada 1313 numaralı sandıkta oy kullanan Girik, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyunu vermek için İstanbul'dan geldiğini belirterek "Oyuma sahip çıktım." dedi.

Hayranlarıyla fotoğraf çektiren Girik, 2015 yılında Bodrum'da hayatını kaybeden yönetmen Memduh Ün'ün mezarını ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:15 Kaynak: AA

Muğla, Bodrum, Fatma Girik, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatma Girik Hasta Yatağından Kalkıp Sandık Başına Gitti Oyunu İzmir'de Kullanan İbrahim Tatlıses: Her şeyin İzmir İçin Güzel Olmasını İstiyorum Türkiye Sandığa Gitti! Sonuçlar Yine En Hızlı ve Anlaşılır Biçimde Haberler.com'da Oy Kullanırken Bekletilen Tansu Çiller ile Sandık Görevlileri Arasında Dikkat Çeken Diyalog
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 16:00:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oyuncu Fatma Girik Bodrum'da Oyunu Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]