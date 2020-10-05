Oyuncu Murat Kılıç'tan üşüyen seyirciye hırka - Son Dakika

BU yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal kategoride yarışan 'Kumbara' filmi oyuncusu Murat Kılıç, dün gece 'Ölü Ekmeği' filminin gösterimi öncesinde arkasında oturan kadın seyircinin üşüdüğünü fark edince ekipten hırka istedi. Kılıç, getirilen hırkayı izleyicinin sırtına örttü.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan ve bu yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Cam Piramit Yanı'nda kurulan Yıldızların Altında 1 Açıkhava Sineması'nda gerçekleşen festivalin ilk ulusal kategorideki gösterimi 'Kar Kırmızı' filmi oldu. İlk filmin ardından açıkhava sineması dezenfekte edilerek, 'Ölü Ekmeği' filmi için sinemaseverler içeriye alındı. Gösterimler öncesinde film ekipleri kendilerini seyirciye tanıttı.

OYUNCUYLA SEYİRCİ ARASINDAKİ GÜZEL DİYALOG

Seyirciler arasında film izlemeye gelen diğer oyuncular da yer alarak gösterimdeki iki filmi izledi. Ulusal Yarışma kategorisinde yarışan 'Kumbara' filminin başrol oyuncusu Murat Kılıç da filmleri izleyenlerden biriydi. 'Ölü Ekmeği' filmi gösterimi öncesi arkasında oturan kadın izleyicinin üşümesi üzerine Murat Kılıç, ekipten bir hırka rica etti. Gelen hırkayı üşüyen kadının sırtına örten Murat Kılıç, seyirciyi 'Kumbara' filminin salı günü saat 19.20'deki gösterimine davet etti. Güzel diyaloğun ardından Murat Kılıç, diğer oyuncu arkadaşlarıyla birlikte 'Ölü Ekmeği' filmini izledi.