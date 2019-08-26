Oyuncu Mustafa Uzunyılmaz Hüyük'te

Sinema ve dizi oyuncusu Mustafa Uzunyılmaz, uzun süredir sinema ve televizyon işi yapmadığını belirterek, "Bu, bir süre daha böyle devam edecek. 'Televizyonlarda bir şeyler yapılıyor ama ayakları yere basıyor mu' dersek, hayır öyle bir şey yok. Çok seviyesiz, çok kalitesiz işler yapılıyor. Bu üzücü bir şey." dedi.



Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'ni ziyaret eden Uzunyılmaz, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Televizyonlardaki dizileri eleştiren Uzunyılmaz, içerik ve teknik açıdan daha iyi işler yapılması gerektiğini belirtti.

Şu anda senaryo yazdığını dile getiren Uzunyılmaz, "Bu sene tek kişilik bir oyunla tiyatroda yol alma serüvenimi sürdürmeye çalışacağım.Tabii tiyatroyu biz daha çok eğlence unsuru gibi görüyoruz. Aslında bunun böyle olmadığını ifade etmek lazım. Her geçen gün değerlerden bazı şeyleri koparıyoruz. Bunun farkında olmadan ya da farkında olarak. Ama bu üzücü bir şey." ifadelerini kullandı.

Daha kaliteli işlerin ortaya çıkması için dizi sürelerinin kısaltılması gerektiğine değinen Uzunyılmaz, "180 dakika için bir haftada insanlar ne yazabilir, ne çekebilir? Uzun süredir sinema ve televizyon işi yapmıyorum. Bu, bir süre daha böyle devam edecek. 'Televizyonlarda bir şeyler yapılıyor ama ayakları yere basıyor mu' dersek, hayır öyle bir şey yok. Çok seviyesiz, çok kalitesiz işler yapılıyor. Bu üzücü bir şey." diye konuştu.