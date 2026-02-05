Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri - Son Dakika
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri


05.02.2026 15:34

Oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer nakli ameliyatı sonrası yoğun bakımdan çıktı. Ameliyatın ardından ilk kez duygularını paylaşan Özkan, "Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu" dedi.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yaşadığı zorlu sağlık sürecinde kritik eşiği geride bıraktı. Başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçiren Özkan, yoğun bakımdan çıktıktan sonra sevenlerine duaları ve destekleri için teşekkür etti.

Ameliyatı gerçekleştiren cerrahlar Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek hem ünlü oyuncunun hem de donörünün sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.



"SİZİN DUALARINIZ BENİM MUHAFIZLARIM OLDU"

Yoğun bakım sürecinin ardında duygularını paylaşan Özkan, "Herkese çok teşekkür ederim. Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir cerrahi müdahale yapıldı. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir şey başardılar. Başta eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz" diye konuştu.



Öte yandan, önümüzdeki günlerde Ufuk Özkan ve donörü ile birlikte ameliyatı gerçekleştiren hekimlerin katılımıyla kamuoyunu bilgilendirmek için bir basın toplantısı da gerçekleştirilecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • yasemini1 yasemini1:
    hayırlı sağlıklı mutlu yıllar dilerim 32 0 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger Mustafa yavuzdeger:
    dua edip seni sevenlerin büyük çoğunluğu bence geniş aile izleyenleridir. Allah şifa versin. inş. bazı şeyleri idrak edip kalan ömrünü hayırlı geçirmene sebep olur 27 0 Yanıtla
  • Muharrem Yüzügüldü Muharrem Yüzügüldü:
    geçmiş olsun kral aramıza hoşgeldin tekrar 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

