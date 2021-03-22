Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu
22.03.2021 14:05
TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen oyuncusu Uğur Uzunel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Önlemlerin alındığı sette çekimler bir süre durduruldu.
Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda koronavirüs şoku yaşanmaya başladı. Düzenli testi giren oyuncuların biri pozitif çıktı.
SETE KISA SÜRE ARA VERİLDİ
TRT1 ekranlarında yayınlanan dizide Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Önlemlerin alındığı sette çekimler durduruldu. Bütün oyunculara ve set çalışanlarına yapılan testlerde herkesin negatif çıkmasının ardından çekimler kaldığı yerden devam etti.
Durumu iyi olan Uğur Uzunel'in tedavisine evde devam edildiği öğrenildi.
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