Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu - Son Dakika

Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu

22.03.2021 14:05
Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu, System.String[]

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen oyuncusu Uğur Uzunel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Önlemlerin alındığı sette çekimler bir süre durduruldu.

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda koronavirüs şoku yaşanmaya başladı. Düzenli testi giren oyuncuların biri pozitif çıktı.

SETE KISA SÜRE ARA VERİLDİ

TRT1 ekranlarında yayınlanan dizide Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Önlemlerin alındığı sette çekimler durduruldu. Bütün oyunculara ve set çalışanlarına yapılan testlerde herkesin negatif çıkmasının ardından çekimler kaldığı yerden devam etti.

Durumu iyi olan Uğur Uzunel'in tedavisine evde devam edildiği öğrenildi.

Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu

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Son Dakika Magazin Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu - Son Dakika Magazin


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