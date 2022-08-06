Oyuncu Semih Sergen hayatını kaybetti

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının oğulları Burak Sergen ve Toprak Sergen sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımla, ünlü oyuncunun vefatını duyurdu.

Kendisi gibi tiyatrocu olan Burak Sergen Instagram hesabında babasıyla olan fotoğrafının altına, "Canım babacım elveda…" notunu düşerken Toprak Sergen ise babasının doğum tarihi olan 13-5-1931'i yazarak yanına sonsuzluk işareti ekledi.

Sanatçı için 8 Ağustos'ta Ankara'da Küçük Tiyatro'da bir tören yapılacak. Cenaze, öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Sergen'in vefat haberinin ardından, sanatçının sevenleri ve dostları üzüntülerini sosyal medyada baş sağlığı mesajlarıyla paylaştı.

Semih Sergen

İstanbul'da 13 Mayıs 1931'de doğan Sergen, ilkokula ikinci sınıftan başladı. Sanatçı, liseyi İstanbul Erkek Lisesi'nde okudu.

Konservatuvar için 1949'da Ankara'ya giderek, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek bölümünü 1954'te birincilikle bitirdi.

Aynı yıl Devlet Tiyatrolarında sanatçı olarak göreve başlayan sanatçı, 1996'te yaş haddinden emekli oldu.

Gençliğinde marangozluktan, çiçekçilik, kebapçılık, bar işletmeciliği, hat sanatı, kumarhane işletmeciliği ve boyacılığa kadar birçok iş yapan Sergen, tiyatroya 11 yaşında Sarıyer Tiyatrosu Çocuk Bölümünde başladı.

Semih Sergen, kariyeri boyunca Devlet Tiyatrolarında oyunculuk, yönetmenlik, yöneticilik ve öğretmenlik yaptı.

Yüzün üzerinde sinema filminde başrol oynayan sanatçı, 40'ı aşkın tiyatro oyununda rol aldı.

Burak, Toprak, Yağmur, Burçak ve Emine Sergen'in babası olan sanatçı, Bodrum'da yaşıyor, kendi ismiyle kurduğu Semih Sergen ve Dostları Tiyatrosu'nu yönetiyordu.