Oyuncu Volkan Severcan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oyuncu Volkan Severcan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Oyuncu Volkan Severcan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Ünlü oyuncu Volkan Severcan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oyuncu Volkan Severcan AA'nın

Ünlü oyuncu Volkan Severcan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


"İkinin biri" adlı tiyatro oyununda sahne almak için Nevşehir'e gelen Severcan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.


Severcan, haber kategorisinde tercihini Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafından yana kullandı.


Yaşam kategorisinde, Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafı için oy kullanan Severcan, spor kategorisinde ise Ayşen İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğrafını seçti.


AA'nın "Yılın Fotoğrafları" çalışmasını çok değerli bulduğunu belirten Severcan, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Heyecan verici fotoğraflar var. Bu karelere baktıktan sonra insan keşke AA'nın tüm fotoğraflarını görseydim diyor. Ben amatör bir fotoğrafçıyım. Fotoğraf sitelerini de olabildiğince takip etmeye çalışıyorum. Kişisel fotoğraf sergisi de açtım. Bakarsınız bir gün benim bir fotoğrafım da burada olur." dedi.

Volkan Severcan, Muhammed Said, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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