Oyuncu yönetmen Tunca Yönder son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Oyuncu yönetmen Tunca Yönder son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
MUĞLA'da dün hayatını kaybeden oyuncu yönetmen Tunca Yönder, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:37 Kaynak: DHA
MUĞLA'da dün hayatını kaybeden oyuncu yönetmen Tunca Yönder
, İstanbul
'da son yolculuğuna uğurlandı.
Datça'da dün akşam hayatını kaybeden 82 yaşındaki oyuncu yönetmen Tunca Yönder için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yönder'in yakınları ve sanatçı arkadaşları katıldı. İkindi namazı sonrası cenaze namazı kılınan Yönder'in naaşı omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Yönder'in cenazesi Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.
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