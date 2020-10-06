Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay'dan "insan onuruna yakışır iş" vurgusu Açıklaması

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, sendikalar başta olmak üzere sivil toplum örgütleri, siyasetçiler ve tüm kamuoyunu insan onuruna yaraşır iş koşullarının oluşması adına tek yürek olmaya ve mücadeleye davet etti.

Ay, yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun (ITUC) çağrısıyla 7 Ekim'in "Dünya Saygın İş Günü" (World Day for Decent Work) olarak kutlanmaya başlandığını anımsattı.

Bu kapsamsa ITUC'un dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, herkesin insana yaraşır işlere erişmesi adına sosyal taraflar, karar alıcılar ve toplumun bilinçlendirilmesi yönünde çalışmalar yürüttüğünü belirten Ay, şöyle devam etti:

"Küreselleşen ekonomide iş piyasaları değişiyor, kayıt dışı, güvencesiz ve istikrarsız iş koşullarında çalışan insan sayısı gün geçtikçe artıyor. Açlık ve yoksulluk sınırında yaşayan nüfusun sayısı gittikçe yükseliyor. Bugün 1,5 milyar çalışan, hala günlük 2 doların altında yaşamaya mahkum oluyor. 3 milyar işçi, yoksulluk sınırının altında ücret alıyor. Eğitim, sağlık, ve sosyal hizmetler alanındaki eşitsizlikler artarak devam ediyor. İnsanlar, insani olmayan çalışma koşullarında çalışmayı işsiz kalmamak uğruna tercih etmek durumunda kalıyor. Başta sendikalar olmak üzere bütün sivil toplum örgütlerini, siyasetçileri, tüm kamuoyunu insan onuruna yaraşır iş koşullarının oluşması adına tek yürek olmaya ve mücadeleye davet ediyoruz."

"Salgın, iş koşullarını daha da kötüleştirdi"

Küresel ekonomik krizin emek kesimi üzerindeki olumsuz etkilerinin sürdüğü bir ortamda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının emek kesimini daha da olumsuz etkilediğini, iş koşullarını daha da kötüleştirdiğini vurgulayan Ay, şu ifadeleri kullandı:

"Salgının sağlık, istihdam, gelir ve cinsiyet eşitliği üzerindeki etkileri daha da derin oldu. Kovid-19'un etkilerinden kurtulmanın yanı sıra paylaşılan bir refah ve sürdürülebilirlik ekonomisi inşa etmenin yolunu çizmek için tüm taraflar sosyal diyalog yoluyla seferber olmalıdır. Bu yıl birçok yerde, virüsün yayılma riski nedeniyle insanların etkinliklerde fiziksel bir araya gelmesi mümkün olmayacak. Ancak sosyal medya, basın ve sanal etkinliklerle sendikalar seslerini tüm dünyaya duyuracak. Dünya Saygın İş Günü kapsamında dile getirilen insan onuruna yaraşır, insan haklarına saygılı temel hak talepleri ve ortak verilen güçlü mesaj ile yeni bir küreselleşmeye duyulan acil ihtiyaca vurgu yapılıyor. Fakirliğin, eşitsizliğin son bulması ve insan onuruna yaraşır iş hakkının tüm dünyada yankılanmasıyla sömürüsüz, baskısız, savaşsız ve insana yaraşır bir yaşam için daha güzel bir dünya talebi ve mücadelesi adına; biz bugünün tüm taraflarca aynı hassasiyet içinde değerlendirilmesini diliyoruz."