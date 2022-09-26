Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Sert'ten gelir vergisi açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Sert'ten gelir vergisi açıklaması Açıklaması

26.09.2022 16:28
Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Sert'ten gelir vergisi açıklaması Açıklaması

Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, çalışanların gelir vergisi dilimlerinin belli bir oranda sabitlenmesi gerektiğini ifade etti.

Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, çalışanların gelir vergisi dilimlerinin belli bir oranda sabitlenmesi gerektiğini ifade etti.

Öz Sağlık-İş'ten yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Sert, sendikanın Malatya Şubesi'nin 1. Olağan Genel Kurulunda konuştu.

Devlet Sert, Türkiye'nin, OECD ülkeleri arasında, çalışanlardan en fazla vergi kesintisi yapan ülkelerden biri haline geldiğini savundu.

Türkiye'de çalışanların ücretlerinin yüzde 40'ının gelir vergisi, sigorta pirimi gibi kesintilere gittiğini vurgulayan Sert, şunları kaydetti:

"Ücretli çalışanların yılın başında aldığı ücretlerle yılın sonunda aldığı ücretler yüksek vergi dilimleri sonucu dörtte bir oranında azalıyor. Ortalama ücret alan bir işçideki kesinti, yıl sonunda neredeyse 2 bin liraya kadar yükseliyor. Çalışanların gelir vergisi dilimleri belli bir oranda sabitlenmeli ve ücretli kesime nefes aldırılmalı."

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Kaynak: AA

Malatya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Sert'ten gelir vergisi açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Sert'ten gelir vergisi açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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