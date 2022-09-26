"Ücretli çalışanların yılın başında aldığı ücretlerle yılın sonunda aldığı ücretler yüksek vergi dilimleri sonucu dörtte bir oranında azalıyor. Ortalama ücret alan bir işçideki kesinti, yıl sonunda neredeyse 2 bin liraya kadar yükseliyor. Çalışanların gelir vergisi dilimleri belli bir oranda sabitlenmeli ve ücretli kesime nefes aldırılmalı."

Kaynak: AA

Malatya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Sert'ten gelir vergisi açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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