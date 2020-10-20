Özal Mahallesi'nin tapu sorunu çözüldü - Son Dakika

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Özal Mahallesi'nde vatandaşların yaşadığı tapu sorununun çözüldüğü bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya denildiği zaman ilk akla gelen isimlerden 8. Cumhurbaşkanı, rahmetli Turgut Özal'ın ismini taşıyan Özal Mahallesi'nin yıllardır çözülemeyen tapu sorununu çözüme kavuşturduklarını ifade etti.

Çalık, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'u aradım ve Bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmede Özal Mahallemizin 40 yıllık tapu sorunu çözüme kavuşturuldu. Komisyonun belirlemiş olduğu ilk arazi fiyatlarından yüzde 70 indirimli ve 5 yıl vadeli olacak şekilde bölge halkına satışlar gerçekleşecek ve tapu teslimleri de yapılacak." ifadesini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a tapu sorununu çözüme kavuşturdukları için teşekkür etti.

Özal Mahallesi sakinleri de sorunlarının çözüme kavuşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.