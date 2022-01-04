Özalp'ta evin çatısının üzerine yapılan çardak görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Aşağıyorganlı Mahallesi'nde yaşayan Barış Dayi, tek katlı evinin çatısının üzerinde yaptığı çardak görenleri şaşırtıyor.

Yaz aylarında ailesi ve misafirleriyle ferah bir alanda oturmak isteyen Dayi, 170 metrekarelik tek katlı evinin çatısının üzerine 10 kişinin oturabileceği çardak yaptı.

Yazın sürekli yerden 10 metre yüksekliğindeki çardakta vakit geçiren Dayi, "Gören şaşkınlık yaşıyor. Yazın buranın çok güzel manzarası var. Yüksek olduğu için de serin oluyor. Yoldan geçenler çok ilgi gösteriyor. Durup fotoğraf çekiyorlar. Çardakta her gece 10 kişi oturup sohbet ediyoruz." dedi.