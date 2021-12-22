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Özalp'ta kar yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Özalp'ta kar yaşamı olumsuz etkiledi

22.12.2021 15:36

Van'ın Özalp ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Van'ın Özalp ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok mahalle yolunun kapandığı ilçede, vatandaşlar, araçların üzerinde ve evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri de vatandaşların sıkıntı yaşamaması için ilçe merkezi ve mahalle yollarında çalışma başlattı.

Yollardan temizlenen kar, kamyonlarla ilçe dışına taşındı.

Özalp'ta kar yaşamı olumsuz etkiledi
Özalp'ta kar yaşamı olumsuz etkiledi
Özalp'ta kar yaşamı olumsuz etkiledi
Özalp'ta kar yaşamı olumsuz etkiledi

Özalp, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özalp'ta kar yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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