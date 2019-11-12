Kaymakamı Abdulkadir Çelik ve Özalp Müftü Vekili Saray Müftüsü Selman Coşkun, şiir okuyan ve ilahi seslendiren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve Veda Hutbesi'nin okunduğu programda, Hürriyet Ortaokulu ve Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, şiirler okuyarak ve ilahiler seslendirdi.

Van 'ın Özalp ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı Özalp Şubesince program düzenledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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