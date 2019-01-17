Ozan'ın Bonservis Bedeli Açıklandı
32 dakika önce
Galatasaray, Ozan Kabak'ın 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a transfer olduğunu açıkladı.
Galatasaray
, Ozan Kabak
'ın 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart
'a transfer olduğunu açıkladı. Galatasaray Sportif AŞ
, Ozan Muhammed Kabak'ın VFB Stuttgart'a transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın transferi konusunda VfB Stuttgart 1893 AG kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü Şirketimize 11 milyon Euro transfer bedeli ödeyecektir."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:41 Kaynak: İHA
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