Son Dakika Haberleri: Ozan'ın Bonservis Bedeli Açıklandı

Ozan'ın Bonservis Bedeli Açıklandı

32 dakika önce

Galatasaray, Ozan Kabak'ın 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a transfer olduğunu açıkladı.

Ozan'ın Bonservis Bedeli Açıklandı, System.String[]
Galatasaray, Ozan Kabak'ın 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a transfer olduğunu açıkladı. Galatasaray Sportif AŞ, Ozan Muhammed Kabak'ın VFB Stuttgart'a transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın transferi konusunda VfB Stuttgart 1893 AG kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü Şirketimize 11 milyon Euro transfer bedeli ödeyecektir."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:41 Kaynak: İHA

Galatasaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 11 Katlı Binada Yangın Paniği! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi Ozan Kabak, Stuttgart ile 5,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Kahraman Baba, Dev Pitonun Saldırısına Uğrayan Oğlunu Son Anda Kurtardı 10 Yıl Boyunca Çalıştığı İşten Tazminatsız Kovuldu! Avukatının Zekice Savunmasıyla 21,5 Milyon Dolar Tazminat Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 18:13:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ozan'ın Bonservis Bedeli Açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]