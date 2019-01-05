Son Dakika Haberleri: Ozan Tufan, Alanyaspor'da

Ozan Tufan, Alanyaspor'da

21 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Ozan Tufan, Alanyaspor'da, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu 23 yaşındaki Ozan Tufan, Alanyaspor yönetimi ile el sıkıştı.

Anlaşma haberi, kulübün sosyal medya hesaplarından "Aytemiz Alanyaspor'umuza hoş geldin Ozan Tufan" açıklamasıyla duyuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:58 Kaynak: AA

Ozan Tufan, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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