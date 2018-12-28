Son Dakika Haberleri: Özbekistan 9 Ayda 2 Milyar Dolarlık Doğalgaz İhraç Etti

Özbekistan 9 Ayda 2 Milyar Dolarlık Doğalgaz İhraç Etti

2 saat önce

TAŞKENT (AA) – Özbekistan, 2018 yılının ocak-eylül döneminde 2 milyar dolarlık doğalgaz ihracatı gerçekleştirdi.

Özbekistan 9 Ayda 2 Milyar Dolarlık Doğalgaz İhraç Etti, System.String[]
TAŞKENT (AA) – Özbekistan, 2018 yılının ocak-eylül döneminde 2 milyar dolarlık doğalgaz ihracatı gerçekleştirdi.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğalgaz ihracatı yılın 9 ayında 2 milyar dolara ulaştı.

Açıklamada, Özbekistan'ın bu dönemde yurt dışına doğalgazın bin metreküpünü ortalama 145 dolardan sattığı kaydedildi. Resmi verilere göre, geçen yıl Özbekistan'da 56,4 milyar metreküp doğalgaz üretimi gerçekleştirildi.

Özbekistan'da üretilen doğalgazın büyük bir kısmı ülke içinde tüketilirken, yıllık ortalama 10-12 milyar metreküp doğalgaz yurt dışına ihraç ediliyor.

Özbek doğalgazının ihraç edildiği ülkelerin başında ise Çin ve Rusya geliyor.

Doğalgaz üretiminde ilk on ülke arasında yer alan Özbekistan'ın, doğalgaz rezervi 1,1 trilyon metreküpü oluştururken, hükümet, 2021 yılına kadar petrol ve doğalgaz sektöründe gerçekleştirilecek 78 proje için toplam 30,4 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:16 Kaynak: AA

Özbekistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gülse Birsel, Jet Sosyete Dizisiyle İlgili Kararını Açıkladı Genç Kadın İntihar Etti, Korkunç Olay Ağlayan Çocuklar Sayesinde Ortaya Çıktı

FIFA Kokartı Takacak Türk Hakemler Belli Oldu Son Dakika! Bakan'dan Çiftçilere Müjde! 972 Milyon Lira Destek Sağlanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 16:17:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özbekistan 9 Ayda 2 Milyar Dolarlık Doğalgaz İhraç Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]