ÖZBEKİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU BAHAR FESTİVALİ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ - Son Dakika
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ÖZBEKİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU BAHAR FESTİVALİ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

27.03.2022 15:53

ÖZBEKİSTAN İstanbul Başkonsolosluğu, baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı nedeniyle, 'Türk Dünyası Bahar Festivali' etkinliği düzenlendi.

ÖZBEKİSTAN İstanbul Başkonsolosluğu, baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı nedeniyle, 'Türk Dünyası Bahar Festivali' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Özbekistan Başkonsolosu Amirsaid Azamhocaev, Bu programın asıl amacı, sizinle beraber Nevruz'u kutlamak, kültürümüzü paylaşmaktır dedi.

Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde düzenlenen Türk Dünyası Bahar Festivali etkinliğine, Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Azamhocaev, Tacikistan İstanbul Başkonsolosu Murat Saitzoda, Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu Murat Geldi Seyit Mammedov, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş katıldı. Özbekistan uyruklu vatandaşlar da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Özbekistan ve Türkiye ulusal marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Özbekistanlı müzisyenler geleneksel kıyafetleriyle konser verdi.

AMACIMIZ KÜLTÜRÜMÜZÜ PAYLAŞMAK

Organizasyona katkı veren herkese teşekkür eden Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Azamhocaev, İyi ki varsınız. Bu programın asıl amacı sizinle beraber Nevruz'u kutlamak, kültürümüzü paylaşmaktır. Gelecek sene de bu bayramı birlikte kutlamayı umuyorum dedi.

NEVRUZUN KÖKLERİ ŞANLI TARİHİMİZ

Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu Murat Geldi Seyit Mammedov, Nevruz'un kökeninin, halklarının binlerce yıllık şanlı tarihine uzandığını ifade ederek Nice yüzyıllar, manevi mükemmelliği özümsemiş ve günümüze kadar gelmiştir. Nevruz sadece yeni bir hayatın başlangıcı, doğanın dirilişi ve baharın gelişini müjdelemekle kalmayıp, aynı zamanda ahlakı, erdemi ve yardımseverliği de ifade etmektedir diye konuştu.

NEVRUZ FİTNEYİ, KAVGAYI, ACIMASIZLIĞI UZAKLAŞTIRIR

Tacikistan İstanbul Başkonsolosu Murod Zaidzoda ise Nevruz hayatın ve yaratılışın sembolü, baharın dönüşü, doğanın uyanışının yanı sıra, insanların kalbinden fitneyi, kavgayı, acımasızlığı ve merhametsizliği uzaklaştırmaktır. İnsanlarda dostluk, kardeşlik, merhamet, saygı, doğruluk ve birlikte yaşama duygusunu artırmaktadır ifadelerini kullandı.

ÖZBEKİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU BAHAR FESTİVALİ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ
ÖZBEKİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU BAHAR FESTİVALİ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ
ÖZBEKİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU BAHAR FESTİVALİ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ
ÖZBEKİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU BAHAR FESTİVALİ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ
ÖZBEKİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU BAHAR FESTİVALİ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ
ÖZBEKİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU BAHAR FESTİVALİ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ
ÖZBEKİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU BAHAR FESTİVALİ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

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Kaynak: DHA

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