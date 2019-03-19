Özbekistan'da Nevruz Bayramı Nedeniyle 44 Mahkum Affedildi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Nevruz Bayramı dolayısıyla 44 mahkumu affetti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Nevruz Bayramı dolayısıyla 44 mahkumu affetti.





Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ilk kez Nevruz Bayramı dolayısıyla af kararı imzaladı. Mirziyoyev tarafından imzalanan "İşlediği suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren bazı mahkumların affedilmesine ilişkin" kararla 44 mahkum affedildi.



Nevruz Bayramı dolayısıyla alındığı kaydedilen karar kapsamında, 7 mahkumun salıverilmesi, 11 mahkumun şartlı tahliyesi, 12 mahkumun cezasının ev hapsiyle değiştirilmesi, 14 mahkumun ise ceza süresinin azaltılması kararlaştırıldı.





Affedilenlerin arasında iki mahkumun 60 yaşın üstünde, beşinin kadın, 23'ünün de yasa dışı dini örgüt mensubu olduğu ifade edildi.



Mirziyoyev, Aralık 2018'de de Anayasa Bayramı dolayısıyla 136 mahkumu affetmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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