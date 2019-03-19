Son Dakika Haberleri: Özbekistan'da Nevruz Bayramı Nedeniyle 44 Mahkum Affedildi

Özbekistan'da Nevruz Bayramı Nedeniyle 44 Mahkum Affedildi

8 dakika önce

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Nevruz Bayramı dolayısıyla 44 mahkumu affetti.

Özbekistan'da Nevruz Bayramı Nedeniyle 44 Mahkum Affedildi, System.String[]
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Nevruz Bayramı dolayısıyla 44 mahkumu affetti.


Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ilk kez Nevruz Bayramı dolayısıyla af kararı imzaladı. Mirziyoyev tarafından imzalanan "İşlediği suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren bazı mahkumların affedilmesine ilişkin" kararla 44 mahkum affedildi.

Nevruz Bayramı dolayısıyla alındığı kaydedilen karar kapsamında, 7 mahkumun salıverilmesi, 11 mahkumun şartlı tahliyesi, 12 mahkumun cezasının ev hapsiyle değiştirilmesi, 14 mahkumun ise ceza süresinin azaltılması kararlaştırıldı.


Affedilenlerin arasında iki mahkumun 60 yaşın üstünde, beşinin kadın, 23'ünün de yasa dışı dini örgüt mensubu olduğu ifade edildi.

Mirziyoyev, Aralık 2018'de de Anayasa Bayramı dolayısıyla 136 mahkumu affetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:07 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Özbekistan, Nevruz Bayramı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Davetiye Vermesine Tepki Gösterdiler! Erdoğan Müjdeyi Verdi: Bin Kişilik İstihdam Sağlanacak Gazeteci Ahmet Altan, Cumhurbaşkanına Hakaretten Hakim Karşısına Çıktı Son Dakika! İran'da Yolcu Uçağı İniş Sırasında Alev Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 22:15:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özbekistan'da Nevruz Bayramı Nedeniyle 44 Mahkum Affedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]