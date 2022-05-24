Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Narov, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Lu ile görüştü

Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Vladimir Narov, temaslarda bulunmak üzere Taşkent'te bulunan ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu ile bir araya geldi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Narov, Orta Asya turnesi çerçevesinde Özbekistan'a gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Lu ile görüştü.

Görüşmede, çeşitli alanlarda Özbek-ABD ilişkilerinin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin konuları ele alan taraflar, iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun son yıllarda daha aktif hale gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yıllık istişare mekanizmasının Stratejik Ortaklık Diyaloğu'na dönüştürülmesi kararı ve bunun ilk toplantısının 2021'de Taşkent'te başarılı bir şekilde yapılmasının ikili ilişkiler tarihinde önemli bir vaka olduğunu ve her iki tarafın da kapsamlı iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu gösterdiğini belirten taraflar, Washington'da Stratejik Ortaklık Diyaloğu'nun bir sonraki toplantısı ile uzmanlar düzeyindeki toplantılara kapsamlı hazırlanmanın önemini vurguladı.

Görüşmede, Özbekistan ve ABD'nin altyapı, enerji, ulaşım, çevre koruma ve iklim değişikliği alanlarında somut sonuçlar elde etmek amacıyla Orta Asya-ABD (C5+1) formatındaki iş birliğini sürdürmekten yana olduklarını dile getiren taraflar, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Lu, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in liderliğinde Özbekistan'da gerçekleştirilmekte olan değişim ve reformlar ile ülkenin yapıcı ve açık dış politikasını alkışladıklarını belirtirken ABD hükümetinin Özbekistan'daki reform sürecini aktif desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

Lu ayrıca, Özbekistan'ın Afganistan'a insani yardım sağlama ve bu ülkede uzun vadeli barışı sağlamaya ve ekonomik toparlanmaya yönelik projeleri teşvik etme çabalarını olumlu bulduklarını belirtti.