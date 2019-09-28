Özbekistan ile iş yapma fırsatları KOTO'da anlatıldı

İlginin yoğun olduğu toplantıda Özbek yetkililer Kocaelili iş insanlarına, "Fırsatlarla dolu Özbekistan sizleri bekliyor" diyerek, yatırım çağrısı yaptı

Türkiye'de ihracat atağını başlatan Odaların başını çeken Kocaeli Ticaret Odası, dış pazarları Oda üyeleriyle tanıştırmaya ve yakınlaştırmaya da devam ediyor. Bu kapsamda ülke bilgilendirme toplantıları düzenleyerek adeta ülkeleri üyelerinin ayağına getiren KOTO, son olarak 'Özbekistan Ülke Bilgilendirme Toplantısı &Türkiye İçin Yatırım Fırsatları' konulu toplantı düzenledi. Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz'ın, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Atalay ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıda, Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Başkatibi- Ticaret Ateşesi Azizbek Salahiddnov, Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Danışmanı Abdülmelik Tuçibayev ve Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracatı Geliştirme Uzmanı Ahmet Küçükaslan, ülkeyle ticari partner olmanın yollarını ve fırsatlarını anlattı. İlginin yoğun olduğu toplantıda, İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı- KOTO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Nurhayat Güldüren, KOTO Meclis Üyesi aynı zamanda KOTO Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Serkan Akyıldız da yer aldı.

YILMAZ: GÖRÜŞME KANALLARININ ARTIRILMASI GEREKİYOR

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, daha fazla ticari işbirliğine açık olduklarını ifade ederek, "Türkiye ve Özbekistan, Avrasya'nın birbiri için her zaman önem taşıyan iki önemli ülkesidir. İki ülke arasında son yıllarda gelişme gösteren siyasi ve ekonomik ilişkiler iş dünyası tarafından işbirliği potansiyelinin keşfedilmesi sürecini de başlattı. Bu sürecin sağlam temeller üzerinde yükselebilmesi için işbirliği alanlarının çeşitlendirilerek geliştirilmesi kadar ticaret için görüşme kanallarının da artırılması gerekiyor. Ticaret hacminin gelişmesi ve genişlemesi için karşılıklı güven ortamının daha da güçlendirilmesi, işbirliğinin geliştirilmesi ve şeffaf, samimi ilişkilerin sürdürülmesi önem arz ediyor. Bu sebeple Özbekistan özelinde tüm ülke bilgilendirme programlarını oldukça önemsiyoruz. Bizim açımızdan ikili ticarette makasın daralması için katma değerli ürünlerin ticaretinin yanı sıra Özbekistan'da faaliyet gösteren firmaların alternatif pazarı olmak için girişimlerde bulunmalıyız. Özbekistan ülke yetkililerine bundan sonrası için de işbirliğinin gelişmesi adına ortak çalışmalar yapılması için üyelerimiz ile birlikte hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

'YATIRIMCILAR İÇİN KAPILARIMIZI AÇIYORUZ'

Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Başkatibi- Ticaret Ateşesi Azizbek Salahiddnov, 1991 yılında Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu ve bu nedenle ülkenin gönlünde çok ayrı bir yeri olduğunu ifade ederek, 'Yeni Özbekistan' tanımı altında ülkesini anlattı. "Yatırımcılar için kapılarımızı açıyoruz" ifadelerine yer veren Salahiddnov, "Özbekistan'da yeni bir dönem başladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Şevket Mirziyoyev yeni reformlar açıkladı. Tıpkı Türkiye'nin Turgut Özel dönemi gibi. Yatırımcılar için kapılarımızı açıyor, imtiyazlar ve vergi muafiyetleri veriyoruz. Serbest bölgeler açıyoruz. Özbekistan Orta Asya'nın tam ortasına yerleşmiş bir ülke.

'TÜRKİYE'NİN TECRÜBESİ ÖZBEKİSTAN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

En önemli geçim kaynağı tarım. Tekstil ve sanayi sektörleri de çok gelişiyor. Tekstilde Türk işadamları en büyük konfeksiyon fabrikalarına sahip. Şuana kadar Özbekistan'da bin 81 tane Türk şirket açıldı. En son 6 ay içinde 250'den fazla Türk serbest şirket açıldı. Bu rakamlar bizi çok çok sevindiriyor. Türkiye kardeş ülke. Türkiye'nin tecrübesi Özbekistan için çok önemli. Bu yıl Özbekistan'da aktif yatırımlar yılı. Hepiniz için çok fırsat var. Küçük yatırımcı için de büyük yatırımcı için de cazip imkanlar var. Yatırımlara hepinizi davet ediyoruz" dedi. Akabinde, Özbekistan'ın kapsamlı tanıtım videosu izlendi.

'ORTA ASYA'DA İŞ YAPMAK İSTERSENİZ

TÜM ÜLKELERE KOLAY ULAŞABİLİRSİNİZ'

Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Danışmanı Abdülmelik Tuçibayev ise sunumunda, yatırımcılara özel teşvikleri açıklayarak, "Özbekistan yatırımcı, ticaretçi iş insanı dostu ve her açıdan ticareti destekleyen bir ülke. Türkiye Cumhuriyeti'nin stratejik ortağı olan yeni Özbekistan'dan bahsediyoruz. Özbekistan Orta Asya'nın tam merkezinde bulunan bir ülke ve Orta Asya'nın tüm ülkeleriyle sınır paylaşmaktadır. Stratejik bir ülke… Orta Asya'da iş yapmak isterseniz tüm ülkelere kolay ulaşabilirsiniz. Özbekistan Orta Asya nüfusunun yarısının yaşadığı bir ülke. Pamuk, tarım ve buğday çok önemli. Sağlam ve istikrarlı bir yönetim sistemi vardır. Yatırımcı dostu politikalar uygulamaktadır. Özbekistan tabi kaynaklar bakımından çok zengindir.

BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU İLE

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Üretim, imalat yapmak isteyen için hammadde eksikliği söz konusu değildir. Zengin bir ülkedir. Tarım ve sanayi gelişmiştir. Teknoloji açısından da ilerlemeler söz konusudur. Ulaşım rahattır. Ekim ayı itibariyle direkt Buhara'ya Sabiha Gökçen'den uçabileceksiniz. Özbekistan'da üretim maliyeleri çok düşüktür. Sıcak su, doğalgaz, elektrik, işçi maaşları, Türkiye ile kıyasladığınızda çok ucuzdur. Özbekistan'ın, Bağımsız Devletler Topluluğu ile Serbest Ticaret Anlaşması var. Bu bölgelere iş yaptığınızda gümrük ödemesiz ihracat ve ticaret yapabilirsiniz. Bankacılık sektörü de gelişmekte. Gelir elde ettiğiniz zaman dövize çevirip yurtdışına gönderebilirsiniz.

SERBEST EKONOMİ BÖLGELERİNİN AVANTAJLARI

Vergiler değişkenlik göstermekte. Genel olarak, geçen hafta güzel bir gelişme oldu. Katma değer vergisi yüzde 20 iken yüzde 15'e kadar indirildi. Bu yatırımcıları ve işadamlarını desteklemek amacıyla izlediği bir reform. Cazip olan bölgeler serbest ekonomi bölgeleri. Buralarda vergiler sıfırdır. İmalat yapmak için ekipman getirdiğiniz zaman gümrük ödemesi vermezsiniz. Herhangi bir vergi de vermezsiniz. Serbest ekonomi bölgeleri var. Geçen ay 2 kararnameyle yeni serbest bölgeler daha kuruluyor. Neredeyse her vilayette serbest ekonomik bölgeleri bulunuyor. Eczacılık sektörüne özel serbest ekonomi bölgeleri bulunuyor.

YATIRIM MİKTARINA GÖRE VERGİ MÜAFİYETİ

Güzel olanaklardan biri daha sizin yatıracağınız yatırıma göre teşvik sağlanmakta. 300 bin dolardan- 3 milyon dolara kadar yatırım yaptığınız zaman 3 yıla kadar, 3-5 milyon dolar yatırım yaptığınızda 5 yıla kadar, 5-10 milyon dolar yatırım yaptığınızda 7 yıla kadar, 10 milyondan fazla 12,5 milyon dolar yatırım yaptığınız zaman 10 yıla kadar tüm vergilerden ve tüm gümrük ödemelerinden muafiyet söz konusu. İş kurmayla ilgili çok güzel gelişmeler var. Ülkemizde Kamu Hizmetleri Ajansı faaliyet göstermekte ve oraya internetten başvurabilirsiniz. Yarım saat içerisinde kendi şirketinizi kurabilmektesiniz" dedi. Konuşmaların ardından katılımcıların soruları yanıtlandı. Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Başkatibi- Ticaret Ateşesi Azizbek Salahiddnov, KOTO Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz'a, ülkeye özel yöresel kıyafet takdim etti. Program, Özbek pilavının ikram edilmesiyle sona erdi.