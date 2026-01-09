Özcan\'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Basın mensuplarının kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde kritik bir görev üstlendiğini belirten Özcan, basının demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Başkan Özcan mesajında, "Basın; demokrasinin güçlenmesi, toplumsal bilincin oluşması ve kamuoyunun sağlıklı bilgiye ulaşması açısından vazgeçilmez bir unsurdur. Özgür, objektif ve ilkeli basın toplumların gelişmesinde büyük bir paya sahiptir. Zor şartlar altında, kamuoyuna dürüstlük ve özveriyle gerçek bilgiyi ulaştırmak için çalışan gazetecilerimiz, toplumun aydınlık yüzünün teminatıdır" dedi.

Demokratik düzenin sağlıklı işlemesinde basın kuruluşlarının önemli bir sorumluluk taşıdığına dikkat çeken Özcan, "Basın kuruluşlarımız, evrensel meslek ilkeleri ışığında farklı görüş ve düşünceleri tarafsız bir şekilde kamuoyuna yansıtarak, toplumda huzur ve güven ortamının oluşmasına önemli katkı sunmaktadır" ifadelerini kullandı. Gelişen iletişim teknolojileriyle birlikte basının sorumluluğunun arttığını vurgulayan Özcan, yazılı ve görsel medyanın yanı sıra internet ve sosyal medyanın da haberleşmede önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Özcan, "Tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber yapmak, toplumu doğru bilgilendirmek ve doğruları korkusuzca kamuoyuna yansıtmak basın mensuplarımızın en önemli görevidir" şeklinde konuştu.

Malatya basınının kentin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Özcan, "Yerel basınımız yalnızca haber aktarmakla kalmayıp, şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine de katkı sağlamaktadır. Malatya basını, kentin sesi olarak güçlü bir iletişim köprüsü görevini üstlenmektedir" dedi. Özcan, mesajının sonunda kamu yararını gözeterek büyük bir fedakarlıkla görev yapan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, sağlık ve başarı dileklerinde bulundu. - MALATYA