Özdağ'ın Yürümesinin Engellendiği İçişleri Bakanlığı'nın Önüne "Haydi" Projesine Ait Araç Çekildi - Son Dakika
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Özdağ'ın Yürümesinin Engellendiği İçişleri Bakanlığı'nın Önüne "Haydi" Projesine Ait Araç Çekildi

06.05.2022 13:40
Özdağ'ın Yürümesinin Engellendiği İçişleri Bakanlığı'nın Önüne "Haydi" Projesine Ait Araç Çekildi

AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine yönelik “Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır” sözlerinin ardından gitmek istediği İçişleri Bakanlığı önüne Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) projesine ait aracının çekildiğine ilişkin fotoğrafı paylaştı.

AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik "Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır" sözlerinin ardından gitmek istediği İçişleri Bakanlığı önüne Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) projesine ait aracının çekildiğine ilişkin fotoğrafı paylaştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik "Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır" sözlerinin ardından bugün İçişleri Bakanlığı önüne gitmek istedi. Meclis kapısından bakanlığa yürüyüşü polis tarafından engellenen Özdağ, burada açıklama yaptı.

AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya hesabında; İçişleri Bakanlığı'nın hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla başlatılan "Hayvan Durum İzleme (HAYDİ)" projesine ait bir aracın İçişleri Bakanlığı önüne getirildiğine dair bir fotoğraf paylaştı. Birinci, sosyal medya mesajında; "Orantısız zeka… Zeka en büyük güçtür" dedi.

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Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, İçişleri Bakanlığı, Mücahit Birinci, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Özdağ'ın Yürümesinin Engellendiği İçişleri Bakanlığı'nın Önüne 'Haydi' Projesine Ait Araç Çekildi - Son Dakika


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