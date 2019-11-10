Son Dakika Haberleri: Özdemir Nutku'ya veda töreni
Son Dakika Kültür Sanat Özdemir Nutku'ya veda töreni

Özdemir Nutku'ya veda töreni

6 saat önce

İzmir'de, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, yazar, eleştirmen ve yönetmen Özdemir Nutku için veda töreni düzenlendi.

Özdemir Nutku'ya veda töreni, System.String[]

İzmir'de, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, yazar, eleştirmen ve yönetmen Özdemir Nutku için veda töreni düzenlendi.

Sabancı Kültür Merkezi'ndeki törene sanatçının ailesi, öğrencileri ve sevenleri katıldı.

Sanatçının eşi Hülya Nutku, törende yaptığı konuşmada, büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, "Özdemir Nutku çok yürekli bir adamdı. Bir yanı kalantor, bir yanı çocuk, bir yanı tevazu ama öbür yanı devasa bir yaşam öyküsü. İyi ki onu tanımışım, iyi ki birlikte yıllarımı geçirmişim." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Nutku'nun 1800'ün üstünde araştırma, inceleme, eleştiri ve deneme yazısı yayımladığını ve Türkiye'yi birçok uluslararası kongrede temsil ettiğini belirtti.

Nutku'nun "Okulların amacı gençlerin kafasını eğitmekse, tiyatronun da amacı o gençlerin yüreğini eğitmektir." sözünü aktaran Soyer, Nutku'nun yüreğini eğittiği binlerce öğrencisinin onun açtığı yolda ilerlemeye devam edeceğine inandığını söyledi.

Sanatçı Ali Poyrazoğlu da eski bir dostla vedalaşmak üzere törene katıldığını ifade etti.

Poyrazoğlu, Nutku'yu seyirciler adına "yel değirmenlerine meydan okuyan, çoğu zaman onları deviren bir asil şövalyeye" benzetti.

Törenin sonunda sevenleri ve yakınları sahneye çıkarak, Özdemir Nutku'nun naaşını selamladı.

Özdemir Nutku, Yönetmen, İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor
İzmir ve Antalya'da peş peşe korkutan depremler Cami inşaatında çalışan işçiyi öldüren katilden kan donduran ifade: Ölmesi gerekiyordu Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 22:29:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özdemir Nutku'ya veda töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]