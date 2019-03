Özdemir Şehzadeler Belediyesinin Borcunu Açıkladı

Yaklaşık 15 gündür her konuşmasında Şehzadeler Belediyesinin borcunu soran Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir Karaköy mitinginde belediyenin borcunu açıkladı. Özdemir, "Ben sordum cevap vermediler. Bugün belediyenin 98 milyon TL borcu var. Hizmet nerede derseniz yapılanlara bakın. Her şey ortada" dedi.Millet İttifakı adayları Karaköy'de vatandaşlarla buluştu. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı Yunusemre Belediye Başkan adayı Kürşad Mithat Özkan ve Şehzadeler belediye Başkan adayı İsa Özdemir Karaköy semtinde seçimlere sayılı saatler kala projelerini anlattı.Yaklaşık 15 gündür yaptığı her konuşmasında mevcut belediye yönetimine 'Belediyenin borcunu açıklayın' çağrısı yapan Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir Şehzadeler Belediyesinin 98 milyon TL borcunun olduğunu söyledi."Genel değil yerel seçim"Karaköy halkından yetki isteyen Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, "Bir seçime gideceğiz. Bu bir genel değil yerel seçim. Yerelde belediye başkanı ve meclis üyeleri seçeceğiz. Tüm Manisalılar oyunu bunları düşünerek,hizmeti kim edecekse ona kullansın. Milletin adayları olarak sizlerden hizmet etmek için yetki istiyoruz" dedi."Yeni bir belediye değil"Şehzadeler Belediyesinin mevcut belediye yönetimi tarafından sıfırdan kurulan bir belediyeymiş gibi anlatılıp algı yapıldığını belirten Özdemir, "Şehzadeler Belediyesi 5 yıllık bir belediyedir. Ama sadece 5 yıl önce ismi ve amblemi konan bir belediyedir. Aslında Şehzadeler Belediyesi Manisa Belediyesinin ve İl Özel İdaresinin kapatılmasıyla oluştu. Şimdi diyorlar ki biz sıfırdan belediye kurduk. Hiç paramız yoktu. Hayır o iş öyle değil. Manisa Belediyesinin İl Özel İdaresinin hatta köy tüzel kişiliklere ait olan mallar, araç gereçler bu belediyelere devir oldu. Yani sıfırdan hiçbir şey kurmadık. Size derlerse biz sıfırdan kurduk, bir kağıdımız bir kalemimiz vardı diye şuanda o kağıtta kalemde kalmamış. Bitmiş hepsi. Gelirimiz yoktu hizmet edemedik derler onlar. Hayır gelirimiz de vardı. Şehzadeler'in nüfusu 171 bin 176'dır. 100 milyon TL'lik tahmini bütçesi var. Yunusemre'nin 239 bin nüfusu ve 110 milyon TL tahmini bütçesi var. Nüfusa oranla baktığımızda Şehzadeler'in bütçesi Yunusemre Belediyesinden fazladır. Yani para var ama hizmet yok" diye konuştu."98 milyon TL borç var"Günlerdir sorduğu sorunun cevabını da açıklayan Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, "Şehzadeler Belediyesinin 5 yılda toplam geliri ortalama 500 milyon TL'dir. Ben 15 gündür diyorum ki Şehzadeler Belediyesinin borcunu açıklayın. Bugün söylüyorum boş bir kağıda 55 milyon TL çektiğimiz kredi yazmışlar diğer kalemleri yazmışlar. Şimdiki borç 98 milyon TL. Bunu açıklamaktan çekiniyorlar. Hizmet yapıldıysa borçlanırsın. Bunda sıkıntı yok. Ama hem hizmet yapmayıp hem de borçlandıysan bunun hesabını da 31 Mart'ta verirsin. Yani 598 milyon TL ile neler yaptık ona da bakmak lazım. Bir Şehzade Park, Hobi bahçesi, Kiraz Alım Merkezi, Taziye Evleri, Veziroğlu'na düğün salonu yaptık. Eğer ki bunlar 598 milyon TL tutuyorsa diyecek bir şeyimiz yok" dedi."Yalanlasınlar"Şehzadeler Park'taki oyuncakların büyük paralarla alındığını ifade eden İsa Özdemir, "Biz Çay çorba belediyesi olmayacağız dedik. Bize kızdılar. Evet biz hizmet beleyesi olacağız. Yapılan hizmetlerle ilgili Allah razı olsun. Bizim kimsenin kişiliğiyle ilgili bir sorunumuz yok. Ama işi beceremiyorsan da bırakmasını bileceksin. Bunu bende beceremezsem ben de bırakmasını bileceğim. 20 milyon TL Şehzadeler Park yapıldı. 20 milyon TL ile mahallerdeki düğün ve spor salonu ihtiyaçları karşılanırdı. Ben Şehzadeler Park'taki Red Kit ve Rin Tin Tin'in fiyatını söyledim buna da kızdılar. Bu Red Kit ve Rin Tin Tin'e 35 bin TL verdiler. Shrek 'in fiyatı 25 bin TL. Bunların hepsinin faturası var. Bu dediklerimi yalanlasınlar bizde kendilerine faturalarını gösterelim" ifadelerini kullandı."Önce dinlesinler sonra cevap versinler"Mahallelerde yaptığı konuşmaların çarpıtılarak vatandaşlara aktarıldığını belirten Özdemir, "Ben kanalları kapatacağım demişim. Hiçbir konuşmamda böyle bir şey demedim. Kanalların güvenliğini alacağım dedim. Çocuklarımız bu kanallarda ölmeyecek mahallelere yapacağımız havuzlarda yüzecek dedim. Ben hiçbir şekilde polemiğe girmek istemiyorum. Siyaseti hiçbir şekilde çirkinleştirmek de istemiyoruz. Ama söylediklerimizi bir dinlesinler ondan sonra karşılığını versinler. Biz asla tutamayacağımız sözü vermiyoruz. 31 Mart'ta siz yetkiyi verdiğinizde bunu göreceksiniz. Biz hizmete hazırız göreve hazırız. Donanımlı ekibimizle Şehzadeler'i yöneteceğiz. Merak etmeyin. Biz 5 yıl sonrasına da 10 yıl sonrasına da hazırız. Yol haritamızı hazırladık." diye konuştu.Toplantıya katılan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban da Millet İttifakının birleşe birleşe kazandığını söyledi. Cuma günü iki genel başkan tarafından Cumhuriyet Meydanında yapılacak olan Büyük Mitinge Manisalıları davet eden Balaban şöyle konuştu: "Millet İttifakı olarak biz umudu, geleceği, kardeşliği, üretimi temsil ediyoruz. Kimseyi ötekileştiremiyoruz. Siyaset bugün olduğu kadar hiçbir zaman ayaklar altına düşürülmedi. Biz onların seviyesine inmiyoruz. Tarım Bakanı Manisa'ya gelip bizlere hakaretler ediyor. Bakan olmuş ama adam olamamış bir insanla hemşeri olmaktan utanıyorum. Bu adilere sandıkta gerekli cevabı vereceksiniz diyen Pakdemirli'ye sesleniyorum. Biz ne adiyiz ne zilletiz ne illetiz. Biz Türkiye Cumhuriyetinin onurlu vatandaşlarıyız. Artık sona geldik. Zaferi taçlandırmamıza saatler kaldı. İki partinin genel başkanları 29 Mart'taki büyük mitingde altın vuruşu yapmak için geliyorlar. Güzel günlere çok az kaldı. Zaferimiz şimdiden hayırlı olsun."Balaban'ın konuşmasının ardından Yunusemre Belediye Başkan adayı Kürşad Mithat Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı da projelerini anlatarak Manisalılardan destek istedi. - MANİSA